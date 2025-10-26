Delhi Shocker: त्रिनगर में पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को फोनकर बुलाया, बोला-झगड़ती थी

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के त्रिनगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गणेशपुरा इलाके (Ganeshpura Area) में एक व्यक्ति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या (Murder by Strangulation) कर दी और उसके बाद पुलिस को कॉल कर बुला लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को घटना की सूचना मिली. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि चौथी मंजिल के कमरे में उसकी पत्नी गले में फंदा लगाकर मर गई है और कमरे का गेट बंद है.

पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआई विनय को भेजा. मौके पर पुलिस ने पाया कि हत्या चार मंजिला घर की चौथी मंजिल पर हुई थी. घर का क्षेत्रफल लगभग 20-22 स्क्वायर गज है और इसमें एक सिंगल रूम और किचन है. कमरे में 40 वर्षीय सुषमा शर्मा फर्श पर पड़ी हुई मिली. महिला के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं थे. कमरे में उनकी 11 वर्षीय बेटी बिस्तर पर सोती मिली. कड़ी पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली. पति ने पुलिस को बताया कि उसने तकिए और गमछे का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की हत्या की. उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा करती थी, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’ की सराहना की, स्वच्छता दीदी बोलीं, ‘जरूरतमंदों को मिल रहा पेटभर खाना’

आरोपी पति शिव मंदिर में पुजारी का काम करता है. हत्या के समय आरोपी का छोटा भाई राम बाबू शर्मा (जो फ्लैट का मालिक है) घर में मौजूद नहीं था. आरोपी लगभग 12-13 साल से इस फ्लैट में रह रहा था. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए और शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि की. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या से पहले और घटना के दौरान और कौन-कौन लोग घर में मौजूद थे. पुलिस ने आम जनता और पड़ोसियों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके.