Delhi Shocker: ज्योति नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, 22 नवंबर : दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस क्षेत्र में शुक्रवार रात चाकूबाजी की घटना हुई है. इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई. पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. पूरी घटना शुक्रवार रात की है. ज्योति नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी की घटना हुई. हमले का शिकार हुए नाबालिग को पहले जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान कर्दमपुरी इलाके के रहने वाले 15 साल के लड़के के रूप में हुई.

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों और लड़के के बीच झगड़ा हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने मृतक को चाकू मार दिया. इस जुर्म में एक नाबालिग समेत दो संदिग्धों के शामिल होने के सुराग और सबूत मिले हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने यह जुर्म किया है. मामले को लेकर ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. आगे की जांच जारी है. यह भी पढ़ें :Dausa Road Accident: पोल से टकराने के बाद कंटेनर में लगी आग, चालक की जलकर मौत, राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा: VIDEO

घटना के बाद इलाके के लोग स्तब्ध हैं. एक स्थानीय नागरिक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "16 वर्षीय अल्फाज की हत्या हुई है. वो रात को खाना खाने के लिए बैठा था. इस दौरान उसका एक दोस्त आया, जो उसे लेकर बाहर गया. उन्होंने घर से जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था. यह घटना रात करीब 11 बजे की है. पुलिस घटना के काफी देर बाद आई है."

उन्होंने इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस से निवेदन किया कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखे. उन्होंने बताया कि कुछ लड़के गली में खड़े होते हैं, जो किसी महिला के जाने पर छेड़ते हैं. इस पर भी रोक लगे.