Delhi Fire: द्वारका के बाद दिल्ली के मंगोलपुरी में एक रबर फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; VIDEO

Delhi Fire: दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब से कुछ घंटे पहले द्वारका इलाके में आग लग गई थी. वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक रबर फैक्ट्री में आग लगी, जिसे 14 दमकलकर्मियों की कड़ी मेहनत से काबू में किया गया, फायर ऑफिसर के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और किसी भी प्रकार के हताहत की सूचना नहीं है.

इससे पहले द्वारका सेक्टर 13 के साबद अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर भी भीषण आग लगी थी. यह एजी सुबह 10:01 बजे के आस -पास लगने की सूचना फायर विभाग की टीम को लगी. सूचना लगने के बाद आठ फायर टेंडर मौके पर पहुंचे. एजी लगने के बाद फ्लैट में दो से तीन लोग फंस तये थे.

#WATCH | Fire breaks out at a rubber factory in Delhi's Mangolpuri Industrial Area Phase 1.

Fire Officer Sarabjeet says, "...The reason behind the fire is yet to be established. 14 firefighters are here, and the fire is under control as of now. No casualty has been reported..." pic.twitter.com/7YbtmbEOIF

— ANI (@ANI) June 10, 2025