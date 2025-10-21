Delhi Fire Update: दिल्ली में दिवाली के मौके पर दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा, रात 12 बजे तक 269 और सुबह 6 बजे तक करीब 400 फायर कॉल्स आए
Delhi Fire Update: देशभर में सोमवार को दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई. लेकिन इस दौरान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सहित कई शहरों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो रात 12 बजे तक 269 और सुबह 6 बजे तक लगभग 400 फायर कॉल्स आए. सभी कॉल्स को दमकल विभाग ने तत्परता से संभाला, जिससे राजधानी में कोई बड़ी घटना नहीं घटी.

दिल्ली फायर ने संभाला मोर्चा

दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, रात 12 बजे तक कुल 269 फायर कॉल्स प्राप्त हुए जबकि सुबह 6 बजे तक यह संख्या लगभग 400 हो गई. पूरे रात दिल्ली के सभी दमकल स्टेशनों पर फायरफाइटर्स तैनात रहे और सभी कॉल्स पर तुरंत कार्रवाई की गई.

दिल्ली में दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा

किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

राहत वाली बात है कि दिल्ली में भले ही आग लगने की कई घटनाएं हुईं, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.