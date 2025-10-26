प्रदूषण पर अपडेट: दिल्ली की हवा में हल्की सुधार, AQI 290 से गिरकर 261 हुआ, जानें अपने इलाके का हाल

(Photo Credit: X)

नई दिल्ली: दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (Air Quality) में शनिवार की सुबह थोड़ी सी सुधार देखने को मिली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक दिन पहले के 290 से गिरकर 261 पर आ गया. इसका मतलब है कि हवा अभी भी 'खराब' (Poor) कैटेगरी में बनी हुई है.

आनंद विहार की हालत 'गंभीर'

हालांकि, राजधानी के कुछ इलाकों में स्थिति अभी भी चिंताजनक है. आनंद विहार में हवा की क्वालिटी सबसे खराब रही और यह 'गंभीर' (Severe) कैटेगरी में पहुँच गया, जहाँ AQI 415 दर्ज किया गया. यह CPCB के समीर ऐप पर दर्ज किया गया, जो राजधानी के सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों में सबसे ज़्यादा था.

CPCB के डेटा के अनुसार, दिल्ली के सात मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 'बहुत खराब' (Very Poor) कैटेगरी में रहा, जबकि बाकी जगहों पर यह 'खराब' कैटेगरी में रहा.

AQI का मतलब क्या है?

CPCB के अनुसार, हवा की क्वालिटी को इस तरह बाँटा जाता है:

0 से 50: 'अच्छा' (Good)

(Good) 51 से 100: 'संतोषजनक' (Satisfactory)

(Satisfactory) 101 से 200: 'मध्यम' (Moderate)

(Moderate) 201 से 300: 'खराब' (Poor)

(Poor) 301 से 400: 'बहुत खराब' (Very Poor)

(Very Poor) 401 से 500: 'गंभीर' (Severe)

मौसम का हाल

दिल्ली में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सुबह 8.30 बजे हवा में नमी (Humidity) का स्तर 57 प्रतिशत रहा. मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. सुबह के समय धुंध (Mist) छा सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है.