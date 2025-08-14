Delhi Air Quality: तरबतर हुआ दिल्ली-एनसीआर, 14 से 20 तक रुक-रुक कर होगी बरसात, एक्यूआई में सुधार

(Photo : X)

नोएडा, 14 अगस्त : दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से ही बरसात में मौसम को सुहाना बना दिया है. लगातार हो रही बरसात से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी सुधार देखने को मिला है.

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एनसीआर में इस पूरे हफ्ते लगातार बारिश का दौर जारी रहने वाला है. मौसम विभाग का कहना है कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से लेकर तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. यह भी पढ़ें : Uttarakhand Heavy Rains Alert: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

14 अगस्त को सुबह के समय भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि ह्यूमिडिटी 100 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. 15 और 16 अगस्त को भी एक या दो बार तेज बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

17 अगस्त को मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है, वहीं 18 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दिन आर्द्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास ही रहेगा. 19 और 20 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है.

लगातार हो रही बारिश का असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी दिख रहा है. प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और एनसीआर के कई हिस्सों में हवा ‘अच्छी’ श्रेणी में दर्ज की जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के कारण वायुमंडल में मौजूद धूल और प्रदूषक तत्व धुल गए हैं, जिससे लोगों को ताजी और स्वच्छ हवा मिल रही है. मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. अगले कुछ दिनों तक एनसीआर में भीगते और ठंडक का आनंद लेते हुए लोग उमस और गर्मी से राहत महसूस करेंगे.