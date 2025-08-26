भारी तबाही! जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, 10-12 घर मलबे में तब्दील; खराब मौसम के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा (Watch Video)
Photo- ANI

Jammu Kashmir Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के डोडा (Doda Cloudburst) जिले में मंगलवार सुबह बादल फटने की घटना से हालात और बिगड़ गए हैं. लगातार भारी बारिश (Jammu Kashmir Rain Alert) के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. नदी-नाले खतरे के निशान के पास बह रहे हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है. वहीं, दर्जनों घर और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, इस घटना में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. वहीं, कई गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है.

डोडा और आसपास के इलाकों में भूस्खलन (Jammu Kashmir Landslide) और मलबा आने से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं. पत्थर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों पर यातायात भी रोकना पड़ा है.

जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल

स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं CM अब्दुल्ला

CM अब्दुल्ला ने स्थिति को बताया गंभीर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (CM Omar Abdullah) ने स्थिति को गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखने के लिए श्रीनगर (Srinagar Rain Update) से जम्मू के लिए रवाना होंगे और प्रशासन को तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोगों की मदद की जा सके.

वैष्णो देवी यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक

खराब मौसम का असर कटरा से वैष्णो देवी यात्रा (Vaishno Devi Yatra) पर भी पड़ा है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम में सुधार होने तक यात्रा शुरू न करने की अपील की है.

मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी

मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने चेतावनी दी है कि 27 अगस्त तक जम्मू संभाग के कई जिले, जैसे सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ भारी बारिश के साथ-साथ बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में रहेंगे. लोगों से नदियों, नालों और पहाड़ी ढलानों के पास न जाने और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.