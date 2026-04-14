Chhattisgarh: सिंघीतराई में वेदांता पावर प्लांट में भीषण बॉयलर ब्लास्ट, 9 मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल (Watch Videos)
छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर धमाका (Photo Credits: X/@Benarasiyaa)

सक्ती/रायपुर: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले (Chhattisgarh's Sakti District) के सिंघीतराई गांव (Singhitarai Village) स्थित वेदांता पावर प्लांट (Vedanta Power Plant) में मंगलवार दोपहर एक भीषण दुर्घटना हुई. प्लांट में बॉयलर ट्यूब फटने (Boiler Tube Explosion) से हुए जोरदार धमाके में कम से कम नौ मजदूरों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सक्ती के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रफुल्ल ठाकुर ने नौ मौतों की पुष्टि की है. मलबे में अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. यह भी पढ़ें: Chandigarh Blast Video: बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके से मचा हड़कंप, वायरल क्लिप में दिखा संदिग्ध शख्स

दोपहर 2 बजे हुआ हादसा, प्लांट में मची भगदड़

हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब साइट पर लगभग 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे. अचानक हुए धमाके के बाद प्लांट परिसर में भगदड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. प्राथमिक जांच में दुर्घटना का कारण बॉयलर ट्यूब का फटना बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही होगी.

घायल रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती, कुछ की हालत नाजुक

विस्फोट में झुलसे और घायल हुए मजदूरों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल कई श्रमिकों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. कलेक्टर और एसपी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

उद्योग मंत्री ने जताया शोक, दिए जांच के निर्देश

छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर लिखा, "सक्ती जिले में स्थित वेदांता प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. मैंने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक बेल्ट में सुरक्षा मानकों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह हादसा रखरखाव में चूक या सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का परिणाम था.

फिलहाल, वेदांता लिमिटेड की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.  प्रशासन ने मृतकों के परिवारों और घायलों को पूर्ण चिकित्सा और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है. राज्य में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं ने खतरनाक कार्यस्थलों पर कड़े नियमों की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है.