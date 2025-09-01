VIDEO: वाराणसी के BHU में बवाल! IIT और बिड़ला हॉस्टल के छात्रों में झड़प, पथराव और तोड़फोड़ से गरमाया माहौल

Photo- @Dineshtripthi/X

Varanasi BHU Students Clash: वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में रविवार देर रात छात्रों के दो गुटों में जमकर झड़प हुई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव और तोड़फोड़ होने लगी. जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) और बिड़ला हॉस्टल (Birla Hostel) के छात्रों के बीच बैरियर पार करने को लेकर बहस शुरू हो गई. शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन मामला हिंसक हो गया. प्रत्यक्षदर्शी छात्रों के मुताबिक, आईआईटी छात्र (IIT student) अपने कैंपस की ओर जा रहे थे, तभी बिड़ला हॉस्टल के पास मौजूद छात्रों ने उन्हें रोक लिया.

उनका आरोप था कि जब हमें आईआईटी कैंपस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो आप भी हमारे रास्ते से न गुजरें.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई मारपीट

(चेतावनी: वीडियो में विचलित करने वाले दृश्य हो सकते हैं, इसके अलावा अपमानजनक या अभ्रद भाषा का इस्तमाल हो सकता है.)

*काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोमवार भोर लगभग चार बजे आईआईटी-बीएचयू और बिड़ला हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। गुटबाजी के चलते बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल की सड़कों पर उतर आए। सूचना पर विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत@varanasipolice pic.twitter.com/PbjRoLIkh4 — Shubham Pathak (@Shubham80638646) September 1, 2025

दो गुटो के बीच हिंसक झड़प

इसी बात पर दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और फिर पथराव शुरू हो गया. इस बीच कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Varanasi Police) मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया. फिलहाल, परिसर में तनावपूर्ण माहौल है और छात्रों को छात्रावास में ही रहने का निर्देश दिया गया है.

भेलूपुर एसीपी गौरव कुमार सिंह (ACP Gaurav Kumar Singh) ने बताया कि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. इस घटना में शामिल पाए जाने वाले किसी भी छात्र के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आईआईटी निदेशक अमित पात्रा (IIT Director Amit Patra) ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और तीन अहम फैसलों का आश्वासन दिया है. पहला, आईआईटी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा.

दूसरा, घायल छात्रों का उचित इलाज कराया जाएगा और तीसरा, मारपीट में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.