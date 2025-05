इमरजेंसी ड्यूटी के लिए 24 घंटे रहें तैयार! चंडीगढ़ में मेडिकल अधिकारियों की सभी छुट्टियां रद्द

चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. नेशनल हेल्थ मिशन, चंडीगढ़ के मिशन हेल्थ डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी AAMs (Additional Auxiliary Medical Officers) और UAAMs (Urban Additional Auxiliary Medical Officers) की कोई भी छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है.

भारत द्वारा पाकिस्तान और PoK में आतंक के ठिकानों पर की गई सफल एयरस्ट्राइक के बाद पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है. आदेश के अनुसार, सभी मेडिकल अधिकारी और स्टाफ 24 घंटे, 7 दिन ड्यूटी के लिए तैयार रहें. अगर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर ड्यूटी के लिए बुलाया जाए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. किसी भी कॉल का उत्तर न देने या ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

All Medical officers in charge and staff posted at AAMs and UAAMs are hereby instructed that any kind of leave stands cancelled with immediate effect until further orders. Be prepared for emergency duty 24/7. If called for duty anywhere and at any time, they should immediately… pic.twitter.com/hoep4hhSL5

