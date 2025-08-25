Bulandshahr Road Accident: बुलंदशहर हादसे में आठ की मौत, कई घायल; CM योगी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान

(Photo Credits Twitter)

बुलंदशहर, 25 अगस्त : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. एक ट्रैक्टर ट्राली में एक टैंकर ने टक्कर मार दी. इस हादसे में आठ की मृत्यु हो गई, जबकि 45 लोगों का इलाज चल रहा है. बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि अलीगढ़ के बॉर्डर एनएच 34 पर एक बड़ा हादसा हो गया. एक ट्रैक्टर में करीब 60 से 61 लोग कासगंज थाना क्षेत्र के लोग राजस्थान जा रहे थे, तभी पीछे आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी. इस कारण ट्रैक्टर पलट गया और काफी संख्या में लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर आठ लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें तीन लोग गंभीर हैं. 10 अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजे गए.

उन्होंने बताया कि 10 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है. 23 लोगों का इलाज अन्य अस्पताल में हो रहा है. मौके से ट्रैक्टर हटा लिया गया है. जिस ट्रक से हादसा हुआ है, वह पुलिस कस्टडी में है. सभी कार्यवाही की जा रही है. प्राथमिकता घायलों का इलाज है. उसके लिए व्यवस्था की गई है. उधर मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है. इस हादसे में मृतक के परिजनों को दो-दो लाख, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है. इसके साथ सभी घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी. यह भी पढ़ें : PM Modi Gujarat Visit: पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, 5400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है. मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे में ट्रॉली सवार सभी श्रद्धालु इधर-उधर जा गिरे. हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस वाहन, एंबुलेंस और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.