Budget 2025 Economic Survey: 'यह एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है,' सम्राट चौधरी ने तारापुर के समस्त परिवारजनों का जताया आभार

पटना, 14 नवंबर : मतगणना के शुरुआती रुझानों में बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अपनी सीट तारापुर में आगे चल रहे हैं. उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मेरी जन्मभूमि तारापुर के समस्त परिवारजनों के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत मिली. एक-एक परिवारजनों के सामने नतमस्तक हूं, आभारी हूं, एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है. बहुत-बहुत धन्यवाद है, आभार है, अभिनंदन है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 30 में से 22 राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी को तारापुर में 91321 मत मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी के अरुण कुमार को 60095 वोट प्राप्त हुए हैं. सम्राट चौधरी 31226 वोटों से आगे चल रहे हैं. तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह हैं, उनके खाते में 2655 वोट आए हैं. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

वहीं, जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव को समझना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि कहां कमी रह गई, उनके जबरदस्ती वाले बयान पर नीतीश कुमार की लोकप्रियता भारी पड़ी है. एनडीए की बढ़त के बीच जदयू सांसद ने कहा कि नतीजे हमारी उम्मीदों और हमें मिल रही प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हैं. मुझे लगता है कि एनडीए भारी अंतर से जीतेगा.

जदयू सांसद ने तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह तो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, उनके लोग आपस में विभाग बांट रहे थे और शपथ ग्रहण की तारीख तय कर रहे थे, लेकिन यह जनता ही तय करती है. हम मैदान में थे. नीतीश कुमार सड़क पर लोगों से मिले. मुख्यमंत्री को देखकर लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी और हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही थी, उससे हमें लगा कि पूरे बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री देखना चाहती है.