VIDEO: बिहार में बीजेपी सांसद Sanjay Jaiswal से मांगी ₹10 करोड़ की फिरौती, पैसे न देने पर इकलौते बेटे को जान से मारने की धमकी; शिकायत दर्ज

10 crore ransom demanded from BJP MP Sanjay Jaiswal

Sanjay Jaiswal Threat Case: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के बीच, पश्चिमी चंपारण से भाजपा सांसद संजय जायसवाल को एक धमकी भरा फोन आया है. अज्ञात लोगों ने उन्हें फोन करके 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और पैसे न देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी. घटना के बाद, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर दी. बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप (SDPO Vivek Deep) ने बताया कि सांसद जायसवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को मिली 10 करोड़ की फिरौती की धमकी

शिकायत में क्या कहा गया?

शिकायत में कहा गया है कि शुक्रवार दोपहर 12:40 से 12:44 बजे के बीच दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आए. फोन करने वाले ने पैसे की माँग की और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर ली है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

कौन हैं संजय जायसवाल?

संजय जायसवाल बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र (West Champaran Lok Sabha Constituency) से सांसद हैं. वह इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. राज्य विधानसभा चुनाव इस समय पूरे जोरों पर हैं. 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी. ऐसे में भाजपा नेता को मिली यह धमकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

प्रशांत किशोर पर साधा था निशाना

इस बीच, चुनावी बयानबाजी भी तेज हो गई है. कुछ दिन पहले ही संजय जायसवाल ने जन सुराज (Jan Swaraj) के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी के सभी 153 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर खुद को राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति पूरी तरह विफल साबित होगी.

प्रशांत किशोर ने किया था पलटवार

प्रशांत किशोर ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लालू यादव (Lalu Yadav) के राज में बूथ लूटे गए, 2020 में नतीजे लूटे गए और अब उम्मीदवारों को लूटा जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव से हटने के लिए मजबूर कर रही है.