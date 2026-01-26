Supaul 'Jinnah Zindabad' Slogans: बिहार के सुपौल में गणतंत्र दिवस पर स्कूल के शिक्षक ने लगाए 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Supaul 'Jinnah Zindabad' Slogans: बिहार के सुपौल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे लगाए. इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक को तुरंत हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, यह घटना सुपौल के एक स्थानीय स्कूल में ध्वजारोहण समारोह के दौरान हुई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब पूरा स्कूल देश भक्ति के माहौल में डूबा हुआ था, तभी शिक्षक ने अचानक विवादित नारेबाजी शुरू कर दी. वहां मौजूद ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई. यह भी पढ़े: PAK आर्मी चीफ बावजा से गले मिलने पर बुरे फंसे सिद्धू, देशद्रोह का केस हो सकता है दर्ज

विवाद बढ़ते देख मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिकी

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस कृत्य के पीछे शिक्षक की क्या मंशा थी और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान

इस घटना के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने भी सख्त रुख अपनाया है. विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के अनुसार, आरोपी शिक्षक को सेवा से निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की अनुशासनहीनता और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सामाजिक प्रतिक्रिया और तनाव

गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह की नारेबाजी से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.