Bihar Politics:'दिल्ली में जीरो सीटें मिलीं, बिहार में भी हारेंगे', शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर हमला

पटना, 23 सितंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होने जा रही है. इस बैठक पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस चुनाव हारी है, उसी तरह बिहार में भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और दिल्ली में उसे एक भी सीट नहीं मिली. वे कितनी भी बैठकें कर लें, कुछ नहीं होने वाला. कांग्रेस महाराष्ट्र में हारी, हरियाणा में हारी, दिल्ली में हारी और अब बिहार में भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा."

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए नेताओं पर लगाए गए आरोपों पर शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "प्रशांत किशोर दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को महान बनाते हैं. यह उनकी रणनीति है. वे रणनीतिकार हैं और जानबूझकर ऐसे आरोप लगाते हैं. उनके आरोपों में कोई दम नहीं है." शाहनवाज हुसैन ने जीएसटी सुधारों पर बात करते हुए कहा, "जीएसटी में बड़ा बदलाव आया है, यह बचत का समय है. बड़ी संख्या में लोग बचत कर रहे हैं. सब कुछ सस्ता हो गया है. कांग्रेस के बयान भी सस्ते हो गए हैं और वे सिर्फ सस्ता बयान दे रहे हैं. वे हमसे पूछ रहे हैं कि पहले छूट क्यों नहीं दी गई. मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अब जनता को सौगात दी गई है. खाने-पीने से लेकर साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, टीवी और फ्रिज समेत सब कुछ सस्ता हो गया है. सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं." यह भी पढ़ें : Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना के सात वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने कहा, ‘भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति का गवाह बन रहा है’

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी 24 सितंबर को पटना में आयोजित की जाएगी, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में होगी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे. बैठक के एजेंडे में 'वोट चोरी' मतदाता सूची में गड़बड़ी और विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) पर चर्चा हो सकती है.