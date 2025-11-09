Bihar Chunav 2025: महिलाएं हैं बिहार की ताकत, तेजस्वी किस बदलाव की बात कर रहे; जीतन राम मांझी

गयाजी, 9 नवंबर : केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने रविवार को गयाजी में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि बिहार की महिलाओं ने स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में वोट दिया है. मांझी ने आईएएनएस से कहा कि आज बिहार में जिस तरह सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दीर्घकालिक योजनाओं का नतीजा है.

राजद नेता तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा, "वो अपने अंदाज में 'बदलाव-बदलाव' का नारा देते हैं, लेकिन सवाल है, आखिर वह किस बदलाव की बात कर रहे हैं? पहले गयाजी से पटना जाने में चार घंटे लगते थे, आज वही सफर डेढ़ घंटे में पूरा हो जाता है. क्या यह बदलाव नहीं है?" उन्होंने आगे कहा कि पहले बिहार में सिर्फ 700 मेगावाट बिजली मिलती थी और आज 8,500 मेगावाट तक आपूर्ति हो रही है. पहले 7 घंटे बिजली मिलती थी, अब 23 से 24 घंटे मिल रही है. स्कूलों में बच्चे और शिक्षक दोनों मौजूद हैं और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और दवाइयां हैं. मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले तो अस्पतालों में गधे और कुत्ते बैठे रहते थे. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

उन्होंने कहा, "सबसे पहले बिहार में लड़कियों को साइकिल और पोशाक योजना दी गई. अब वही बच्चियां पुलिस और पंचायतों में दिख रही हैं. तीसरे स्तर के पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिला, पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण है. यही कारण है कि महिलाएं एनडीए के पक्ष में वोट कर रही हैं." उन्होंने कहा कि महिलाओं का टर्नआउट स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में गया है. पहले चरण में 121 सीटों पर हुए मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि 80 से 101 सीटों में एनडीए की जीत तय है और 11 नवंबर को दूसरे चरण के सीटों पर भी लगभग 80 से 101 सीटों पर एनडीए की जीत तय है. ऐसे में 160 सीटों पर जीत पक्की है.