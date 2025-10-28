Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र 20 साल में हुए धोखे को सुधारने का रास्ता; पवन खेड़ा

पटना, 28 अक्टूबर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने मंगलवार को दावा किया है कि 20 साल में एनडीए ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है. इस बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र जनता के साथ हुए धोखे को सुधारने का रास्ता होगा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं. इसके बाद सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई कार्यक्रम तय हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'जननायक' कहे जाने पर उपजे विवाद पर खेड़ा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर से कोई मुकाबला नहीं है, वह देश के महान नेता हैं. हम उनसे कोई तुलना नहीं कर रहे. यह विवाद पैदा करने की कोशिश भाजपा करती है. भाजपा के पास दूसरा मुद्दा नहीं है. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह विवाद करना भाजपा के वैचारिक दिवालियापन को दिखाता है. उनके पास कुछ ठोस नहीं है, सिर्फ संकीर्णता है. केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू के तेजस्वी यादव पर दिए बयान पर खेड़ा ने कहा कि जो ये कह रहा है, वो खुद अपरिपक्व हैं. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: चुनाव आयोग ने दो वोटर आईडी मामले में प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एसआईआर को लेकर खेड़ा ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर हुआ, उसके लिए बार-बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग की नियत पर शक था. आयोग ने डोर-टू-डोर कैंपेन नहीं किया, नए वोटर नहीं जोड़े, जबकि 65 लाख वोट काटे. 2003 में जारी एसआईआर के दिशा-निर्देश सार्वजनिक करने और उन पर अमल करना चाहिए. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करने वाला है. इस घोषणा पत्र को लेकर महागठबंधन ने दावा किया है कि यह बिहार की तस्वीर को बदलने वाला होगा. महागठबंधन का दावा है कि इस घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.