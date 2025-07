शिक्षा के मंदिर में हैवानियत! स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, रेप के बाद ICU में भर्ती बच्ची

कर्नाटक के बीदर से एक बहुत ही भयानक और दुखद खबर सामने आई है. यहाँ एक स्कूल के अंदर, स्कूल के समय में ही, एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया. यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

कैसे हुआ खुलासा?

इस दर्दनाक घटना का पता तब चला जब बच्ची स्कूल से घर लौटी. जब उसकी माँ शाम को उसके कपड़े बदल रही थी, तब उन्होंने कुछ गलत महसूस किया और बच्ची की हालत देखकर उनके होश उड़ गए.

#Karnataka | In #Bidar, a distressing incident has surfaced involving a four-year-old girl who was allegedly raped within her school premises during school hours.

The crime was discovered when the girl's mother was changing her clothes post-school.

Details here 🔗… pic.twitter.com/0ctov5mpfQ

