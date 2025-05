Bhopal Shocker: शादी की खुशी मातम में बदली! फार्महाउस के पूल में डूबने से 20 साल के युवक की मौत, सामने आया विचलित करने वाला VIDEO

Bhopal Shocker: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शादी की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब फार्महाउस के स्विमिंग पूल में डूबने से 20 साल के युवक की जान चली गई. यह दर्दनाक हादसा गुरुवार शाम 29 मई को हर्राखेड़ा इलाके के एक फार्महाउस में हुआ, जहां आयान अहमद नामक युवक अपनी दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने आया था. जानकारी के मुताबिक, शादी के जश्न के दौरान फार्महाउस में मौजूद पूल में लगभग दस से ज्यादा लोग नहा रहे थे. इसी बीच किसी को यह ध्यान ही नहीं रहा कि आयान पानी में नजर नहीं आ रहा.

जब कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि वह नहीं दिख रहा है, तब जाकर अफरातफरी मच गई. लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला और उसके पेट पर दबाव बनाकर पानी निकालने की कोशिश की.

(चेतावनी: विचलित करने वाले दृश्य, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

Bhopal: A 20-year-old youth tragically drowned in a farmhouse swimming pool during a wedding celebration in Gunga area. #Bhopal #GungaArea #Farmhouse #TragicIncident #ShockingVideo #DrowningIncident #WeddingTragedy #ReleaseSharmistha #Yrkkh #Athadu4K #BJPIT #WorldNoTobaccoDay… pic.twitter.com/FPFEzy7Vtk

— Vayam Bharat (@vayambharat) May 31, 2025