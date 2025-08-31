Bhadohi Shocker: भांजी के प्यार में पागल हुआ दो बच्चों का मामा, सगाई वाले दिन लड़की के चेहरे पर फेंका तेजाब; पुलिस ने किया एनकाउंटर!

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Bhadohi Acid Attack: यूपी के भदोही से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां औराई थाना क्षेत्र के बारी गांव की हरिजन बस्ती में एक 19 वर्षीय युवती की छेकाई (रोका) की रस्म चल रही थी, तभी उससे प्यार करने वाले उसके मामा मुकेश ने कमरे की खिड़की से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया. इस हमले में युवती का गाल और हाथ झुलस गया. युवती को उसके परिजनों द्वारा तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औराई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया. घटना के बाद परिजनों ने औराई थाने में मामला दर्ज कराया.

.ये भी पढें: Gang Rape Case: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सात साल से फरार व्यक्ति भदोही में गिरफ्तार

पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर

पुलिस ने आरोपी के घर से दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी. रविवार रात सहसेपुर में रेलवे ट्रैक के दक्षिण तरफ पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फायरिंग करने लगा.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. मौके से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है.

शादीशुदा है आरोपी लकड़ी का मामा

बताया जा रहा है कि इस मामले में यह बात भी चर्चा का विषय है कि लड़की का मामा शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. तीन महीने पहले भी आरोपी को गांव में पकड़कर पीटा गया था. उस समय उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था.