Rohtak Shocker: रोहतक में बास्केटबॉल पोल के गिरने से नेशनल प्लेयर की मौत, प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा, VIDEO आया सामने

Basketball player dies after pole falls on him (Credit-@priyarajputlive)

Rohtak News: हरियाणा के रोहतक (Rohtak ) के लखन माजरा (Lakhan Majra) क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक राष्ट्रीय स्तर के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई. 16 वर्षीय हार्दिक राठी (Hardik Rathi) प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी बास्केटबॉल का आयरन पोल (Iron Pole) अचानक हार्दिक की छाती पर गिर पड़ा. जिसके कारण उसके नीचे हार्दिक दब गया. कोर्ट में मौजूद साथियों ने दौड़कर पोल को उठाया और हार्दिक को हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:IPS Puran Kumar Suicide Case: आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन, पद से हटाए गए रोहतक के एसपी

बास्केटबॉल खिलाड़ी पर गिरा पोल

हरियाणा के रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की पोल गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. इस मौत के जिम्मेदार सरासर भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मेंटेनस का पैसा डकार गए. क्योंकि इसी स्टेडियम के मेंटेनस के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 4 साल पहले 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस स्टेडियम का… pic.twitter.com/g8FbtxLWsa — Priya singh (@priyarajputlive) November 26, 2025

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना

सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में देखा गया कि हार्दिक अकेले कोर्ट में अभ्यास कर रहे थे. उन्होंने बास्केट रिंग (Basket Ring) पर लटकने की कोशिश की, लेकिन कमजोर हो चुका मेटल पोल (Metal Pole) एकदम से झुक गया और पूरे वजन के साथ उनके सीने पर आ गिरा. घटना के बाद पास के खिलाड़ियों ने तुरंत दौड़कर ढह चुके पोल को उठाया और हार्दिक को बाहर निकाला. कुछ देर के प्रयासों के बावजूद उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

नेशनल टीम सिलेक्शन के बाद लौटा था

स्थानीय लोगों के अनुसार हार्दिक हाल ही में नेशनल टीम सिलेक्शन (National Team Selection) में चुने गए थे. वह कुछ दिन पहले ही ट्रेनिंग कैंप (Training Camp) से वापस आए थे.उनके पिता संदीप राठी ने अपने दोनों बेटों को घर के पास मौजूद स्पोर्ट्स क्लब (Sports Club) में प्रशिक्षण के लिए दाखिला दिलाया था. लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट प्रशासन की लापरवाही के कारण एक होनहार युवा खिलाड़ी की मौत हो गई.

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला

इस दर्दनाक घटना के बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (Haryana Olympic Association) ने राज्य में होने वाले सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स (Sports Events) और फेस्टिवल्स को तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि दिवंगत खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी जा सके.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस (Police) पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया. पोस्टमॉर्टम के बाद हार्दिक के शरीर को परिवार को सौंप दिया गया.पुलिस ने कोर्ट की स्थिति और पोल सेफ़्टी को लेकर जांच शुरू कर दी है.