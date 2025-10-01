Bahraich Murder Case: बहराइच में 2 नाबालिग की हत्या के बाद शख्स ने परिवार संग खुद को लगाई आग, 6 की मौत

(Photo Credits Pixabay/Rep)

बहराइच, 1 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक सिरफिरे व्यक्ति ने पहले दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी और फिर शिनाख्त छिपाने के लिए अपने परिवार समेत घर में आग लगा दी. इस भीषण घटना में आरोपी विजय समेत कुल 6 लोगों की मौत की जानकारी है. यह घटना बहराइच के थाना रामगांव इलाके के टेपरहा गांव की है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी विजय ने पहले दो बच्चों की हत्या की, फिर अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों समेत खुद को घर में बंद कर आग लगा ली. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के बाद अब तक तीन शवों को बाहर निकाला जा चुका है.

एक ग्रामीण ने आईएएनएस को बताया कि आरोपी विजय ने गांव के ही दो बच्चों, विजय और शनि, का कत्ल किया था. इसके बाद उसने अपने घर में आग लगाई. विजय और उसकी पत्नी और दो बच्चे आग लगने से मरे हैं. टेपरहा गांव के पूर्व प्रधान सलीम ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10 बजे घटना के बारे में पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि घर में आग लगी हुई थी और स्थानीय लोग आग बुझा रहे थे. पुलिस की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा गया. अंदर से तीन शव बाहर निकाले गए. यह भी पढ़ें : Mumbai: मुंबई के मलाड में नकली पुलिस वाहन और वर्दी के साथ शूटिंग, 5 के खिलाफ मामला दर्ज

पूर्व प्रधान के अनुसार, आरोपी विजय ने विजय और शनि का धारदार हथियार से कत्ल किया था. दोनों बच्चों के शरीर पर कई जगह निशान थे. विजय ने अपने ही घर पर दोनों बच्चों की हत्या की थी. इसके बाद उसने घर में आग लगाई थी. ग्रामीणों का कहना है कि विजय के साथ अन्य लोगों की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी. वह बच्चों को घर पर बुलाकर लाया था. फिलहाल, इस पूरी घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं.