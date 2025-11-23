Mathura Shocker: बीच सड़क स्कूटी को रोककर पिता के साथ बैठी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश, बाल बाल बची जान, मथुरा में सुरक्षा पर उठे सवाल: VIDEO

Attempt to kidnap the girl (Credit-@priyarajputlive)

Mathura News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है. दरअसल दिनदहाड़े सड़क पर एक बच्ची को उसके पिता के सामने एक नकाबपोश बदमाश ने किडनैप करने की कोशिश की. ये घटना मथुरा (Mathura) की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते है की एक स्कूटी पर एक शख्स जा रहा होता है और उसकी छोटी से बच्ची सामने बैठी होती है.इस दौरान एक आरोपी इनकी गाड़ी को रोकता है और बच्ची को छीनने की कोशिश करता है और इसके बाद पिता उसे पीछा छुडवाने के लिए गाड़ी लेकर जाने लगते है, लेकिन ये बदमाश उन्हें पकड़कर खींचता है.

बड़ी मुश्किल से पिता वहां से अपनी बेटी को लेकर निकल पाते है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: फिल्मी स्टाइल में अपहरण! गरबा प्रैक्टिस से बेटी को किया किडनैप, पिस्टल की नोक पर उठा ले गए घरवाले

बच्ची को किडनैप करने की कोशिश

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसलें बुलंद है मथुरा में किडनैपर्स ने पहले गाड़ी रोकी फिर स्कूटी सवार बाप बेटी के सामने खड़े हो गए और बेटी का अपहरण करने की कोशिश किया। pic.twitter.com/v6pAR2QjqL — Priya singh (@priyarajputlive) November 22, 2025

दिनदहाड़े पिता के सामने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश

जानकारी के मुताबिक़ यह घटना 18 नवंबर की दोपहर गोवर्धन रोड स्थित महाराजा पार्क कॉलोनी के पास हुई.बच्ची के पिता, चंद्र प्रकाश अग्रवाल उर्फ अमन, जो तांबे के बर्तन का कारोबार करते हैं, अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रहे थे तभी दो बाइक सवारों ने उन्हें रोका.सीसीटीवी फुटेज (CCTV) में साफ दिखाई देता है कि बाइक पर आए दो लोगों में से एक हेलमेट पहने था जबकि बाइक चला रहा युवक मास्क लगाए हुए था.मास्क पहने व्यक्ति बाइक से उतर कर सड़क के बीच में खड़ा हो गया और अमन को रुकने का इशारा किया.जैसे ही स्कूटर धीमा हुआ, वह व्यक्ति सीधे बच्ची की तरफ झपटा और उसे खींचने की कोशिश की. अमन ने तुरंत अपनी बेटी को पकड़कर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की. रिपोर्ट के मुताबिक, मास्क पहने युवक ने धमकी भी दी कि अगर बच्ची नहीं सौंपी तो वह गोली मार देगा.

पिता ने बच्ची को बचाया

अमन ने किसी तरह से हमलावर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया. इसके बावजूद अमन ने स्कूटर रोकने की बजाय तेज चलाना जारी रखा. घबराहट में उन्होंने स्कूटर बढ़ा दिया, जिससे वह मास्क पहना युवक कुछ दूर तक सड़क पर घसीटता चला गया और फिर गिर पड़ा.अमन तुरंत अपनी कॉलोनी के गेट की तरफ भागे और वहां मदद के लिए चिल्लाए. गार्ड और स्थानीय लोग जब तक पहुंचे, तब तक एक आरोपी बाइक लेकर फरार हो चुका था और दूसरा मौके से भाग गया.

लोगों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से फैल गया और लोगों ने कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए.वीडियो वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस सक्रिय हुई. अधिकारियों ने बाद में बताया कि यह घटना बच्ची के माता-पिता के बीच चल रहे विवाद से जुड़ी हुई है.