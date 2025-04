Kejriwal-Sunita Dance Video: बेटी हर्षिता की सगाई में अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनिता के साथ 'पुष्पा 2' के गाने पर जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

Kejriwal-Sunita Dance Video: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल शुक्रवार को संभव जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गईं. शादी से एक दिन पहले दिल्ली में सगाई और संगीत समारोह का आयोजन किया गया था. इस समारोह के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनिता केजरीवाल के साथ फिल्म ‘पुष्पा 2’ के गाने पर जमकर डांस किया. उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि केजरीवाल एक खूबसूरत कुर्ता पहन रखा है, जबकि सुनिता ने खूबसूरत साड़ी पहन रखी है, दोनों फिल्मी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर पत्नी की डांस देखकर मेहमानों ने भी जमकर तालियां बजाईं. यह भी पढ़े: Arvind Kejriwal Daughter Harshita Wedding Photos: अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने संभव जैन से की शादी, तस्वीरों में देखें विवाह के खास पल

Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal was seen dancing with his wife, Sunita Kejriwal, to the popular Pushpa 2: The Rule track “Angaro Ka Ambar Sa” during their daughter’s engagement ceremony in Delhi.

VC: X#ArvindKejriwal #SunitaKejriwal #HarshitaKejriwal… pic.twitter.com/ntpMmn7SA8

— Mid Day (@mid_day) April 19, 2025