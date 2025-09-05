आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने पीएम मोदी से मुलाकात की, निवेश और विकास के एजेंडे पर मांगा समर्थन

नई दिल्ली, 5 सितंबर : आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य के निवेश प्रोत्साहन और विकास संबंधी एजेंडे पर केंद्र सरकार से व्यापक सहयोग की मांग की. इस दौरान मंत्री लोकेश ने प्रधानमंत्री को योगंध्र सेलिब्रेशन पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट की, जो इस वर्ष जून में आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था.

नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया कि आंध्र प्रदेश के लिए एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य की औद्योगिक प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा. साथ ही उन्होंने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना में केंद्र के निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल सके. यह भी पढ़ें : किसी का कमर छुआ तो किसी का बैक, किसी को बाहों में भर लिया; सोशल मीडिया पर छाए Pawan Singh के बैड टच VIDEO

शिक्षा मंत्री के तौर पर नारा लोकेश ने पीएम मोदी को बताया कि आंध्र प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन और सहयोग मांगा. नारा लोकेश ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिली है बल्कि आंध्र प्रदेश के एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था और मध्यमवर्ग के लिए बड़ी बचत का प्रोत्साहन बताया.

मंत्री लोकेश ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में गठबंधन सरकार बनने के बाद पिछले 15 महीनों में केंद्र के सहयोग से कई कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि आंध्र प्रदेश 'विकसित भारत 2047' की राष्ट्रीय दृष्टि में पूरी तरह योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है. बैठक में नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों और समकालीन विकास परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की ओर से राज्य को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया.