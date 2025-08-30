अमित शाह ने लालबाग के राजा के किए दर्शन, बोले, गणपति बप्पा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें

Amit Shah

मुंबई, 30 अगस्त : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मुंबई पहुंचे और लालबाग के राजा के दर्शन किए. उन्होंने अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा की पूजा-अर्चना की . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन मात्र से सारे दुःखों का निवारण हो जाता है. गणपति बाप्पा के इस विराट स्वरूप को देखने के लिए पूरे साल इंतजार रहता है. उन्होंने कहा कि आज 'लालबाग के राजा' के दर्शन-पूजन किए. गणपति बप्पा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे.

लालबाग के राजा के दर्शन के बाद अमित शाह सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गणेश जी की पूजा की. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भगवान गणेश का दर्शन-पूजन किया. गणपति से सभी के कल्याण की प्रार्थना की. गणपति बप्पा मोरया. मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारे नेता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह व इनके परिवारजनों ने गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई स्थित मेरे सरकारी आवास 'वर्षा' पर भेंट दी, इस दौरान उनका हार्दिक स्वागत किया." यह भी पढ़ें : पहली तिमाही के मजबूत GDP आंकड़ों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाया: संजीव सान्याल

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "हर साल की तरह इस साल भी हमारे नेता गृह अमित शाह व इनके परिवारजनों के साथ लालबाग के राजा के भक्तिमय दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर लालबाग के बप्पा के चरणों में जनसेवा के लिए प्रार्थना की." उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिखा, "शनिवार को गणेश उत्सव के लिए मुंबई प्रवास पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडल के श्री गणेश के भावपूर्ण दर्शन किए. मंडल की ओर से उनका स्वागत शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया."