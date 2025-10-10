मुलायम की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश यादव, हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे

Akhilesh Yadav | PTI

इटावा, 10 अक्टूबर : सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Akhilesh Yadav) की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को सैफई स्थित समाधि स्थल पर पूरा कुनबा मौजूद रहा. सभी ने मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं. समाजवादी संविधान को 'संजीवनी' कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. हम, पीडीए, एक हैं. हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी का पूरा संघर्ष दबे, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए रहा. उनको सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर संघर्ष किया. हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे. नेताजी ने बहुत सारे फैसले लिए, जिनकी वजह से समाज में सम्मान और बदलाव दिखाई देता है. हमारे फौजी, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, मुख्य रूप से समाजवाद और सेक्युलरिज्म को मजबूत बनाने का काम करते हैं. इस देश में हम सब मिलकर पीडीए सरकार बनाकर पीडीए समाज को हक और सम्मान दिलाएंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है. वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी ताकतों को नष्ट कर सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे. अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है. इसके लिए सरकार कोई न कोई षड्यंत्र कर रही है. वह लोग आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को हम हमेशा के लिए हराएंगे. नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया और समाजवाद को बढ़ाया. उस पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे.

इससे पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे, उन्हें सांसद बना दिया. जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे, उन्हें विधायक बनाकर भेजा. 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे. सैफई पहुंचे सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि आज नेताजी की पुण्यतिथि है. नेताजी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई. वह तीन बार यूपी के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे. जब तक दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी है, आम जनता से जुड़ी हुई परेशानियां रहेंगी, तब तक सपा आंदोलन की सार्थकता रहेगी.

ज्ञात हो कि मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव समेत पूरा यादव कुनबा सैफई में मौजूद रहा है. इस मौके पर मंच पर शिवपाल सिंह, धर्मेंद्र और डिंपल यादव समेत परिवार के कई सदस्य मौजूद हैं.