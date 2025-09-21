(Photo Credits FB)

Municipality Elections: महाराष्ट्र में आगामी नगर पालिका चुनाव में NCP महायुति के साथ लड़ेगी या नहीं, अजित पवार ने दी यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद महाराष्ट्र में बीएमसी (BMC) सहित नगर पालिका चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. ऐसे में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) की पार्टी एनसीपी (अजित पवार गुट) आगामी नगर निकाय चुनावों में महायुति के साथ गठबंधन में लड़ेगी या नहीं.

अजित पवार की प्रतिक्रिया

इसी बीच पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हमने विधानसभा और लोकसभा चुनाव महायुति के रूप में लड़े थे, लेकिन नगर पालिका चुनावों को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. हम स्थिति और स्थानीय स्तर की मांग को देखते हुए फैसला लेंगे. यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने BMC सहित महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में देरी पर SEC को लगाई फटकार; 31 जनवरी 2026 तक सभी इलेक्शन कराने का आदेश

महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी शामिल

अजित पवार के इस बयान के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि नगर पालिका चुनावों को लेकर एनसीपी ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महायुति की तीनों प्रमुख पार्टियां—भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित गुट)—स्थानीय निकाय चुनावों में भी एकजुट रह पाएंगी या नहीं.

कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 से पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। ऐसे में आने वाले महीनों में राजनीतिक दलों की तैयारियां और चुनावी गठबंधन की तस्वीर और भी स्पष्ट होती नजर आएगी।