VIDEO: अजित पवार विमान हादसा: सामने आया खौफनाक CCTV वीडियो, धमाके के साथ आग के गोले में बदला प्लेन

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के कुछ घंटों बाद उस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. बुधवार सुबह पुणे के बारामती में हुए इस विमान हादसे के वीडियो ने पूरी घटना की भयावहता को उजागर कर दिया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और जमीन से टकराते ही एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया.

पलक झपकते ही हुआ भीषण धमाका

सोशल मीडिया पर वायरल और जांच एजेंसियों द्वारा कब्जे में लिए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि Learjet 45 विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा है. विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण विमान रनवे के थ्रेशोल्ड से कुछ दूरी पहले ही जमीन पर गिरा. टक्कर होते ही विमान में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर-दराज के इलाकों तक सुनी गई. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Death: बारामती विमान हादसा काफी भयावह, डिप्टी सीएम अजित पवार के शव की पहचान घड़ी और कपड़ों से हुई

हादसे के बाद CCTV वीडियो आया सामने

सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा हादसे का राज

यह वीडियो बारामती हवाई अड्डे के पास एक हाईवे और स्थानीय इमारत में लगे कैमरों से प्राप्त हुआ है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) अब इस फुटेज का तकनीकी विश्लेषण कर रही है. विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विमान का लैंडिंग गियर सही से काम कर रहा था या क्या हवा में ही विमान का संतुलन बिगड़ गया था.

कोहरे के कारण सुरक्षित दूरी का अंदाजा नहीं?

शुरुआती जांच रिपोर्टों के मुताबिक, हादसे के समय बारामती में घना कोहरा था. सीसीटीवी वीडियो में भी धुंधली तस्वीरें स्पष्ट करती हैं कि दृश्यता बहुत कम थी. माना जा रहा है कि पायलट को रनवे की सही स्थिति और ऊंचाई का अंदाजा नहीं मिल सका, जिससे विमान 'नोज-डाइव' (सीधे नाक के बल) की स्थिति में क्रैश हो गया.

शोक की लहर और जांच की प्रक्रिया

हादसे में अजित पवार सहित पांच लोगों के निधन की पुष्टि होने के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक व्याप्त है. घटनास्थल पर पहुंचे राहत दल ने बताया कि विमान का मलबा काफी दूर तक फैल गया था. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और विमान के 'ब्लैक बॉक्स' से मिलने वाली जानकारी ही इस हादसे की असली वजह स्पष्ट कर पाएगी.