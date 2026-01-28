Ajit Pawar Dies in Plane Crash: हादसे में अजित पवार की मौत के बाद AAIB ने संभाली जांच की कमान, दिल्ली की कंपनी 'VSR' का था दुर्घटनाग्रस्त विमान

(Photo Credits FB)

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जाएगी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस 'लियरजेट 45' (Learjet 45) विमान में अजित पवार सवार थे, वह दिल्ली स्थित निजी विमानन कंपनी 'VSR Ventures Private Limited' का था.

क्या है AAIB और कैसे होगी जांच?

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) भारत में विमान हादसों की स्वतंत्र जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है. AAIB की एक विशेष टीम बुधवार दोपहर तक बारामती पहुंच जाएगी. यह टीम ब्लैक बॉक्स (Flight Data Recorder) को अपने कब्जे में लेकर पायलट और बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के बीच हुई अंतिम बातचीत का विश्लेषण करेगी. जांच का मुख्य केंद्र यह होगा कि क्या हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या खराब मौसम और लो-विजिबिलिटी (कम दृश्यता) इसकी वजह बनी. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Death: अजित पवार महाराष्ट्र का वह नाम, निधन के बाद 6 बार डिप्टी सीएम रहने वाले ‘दादा’ का मुख्यमंत्री बनने का सपना रह गया अधूरा

निजी कंपनी 'VSR Ventures' के विमान का रिकॉर्ड

हादसे का शिकार हुआ विमान (पंजीकरण संख्या VT-SSK) दिल्ली के वसंत कुंज स्थित 'वीएसआर वेंचर्स' द्वारा संचालित किया जा रहा था.

यह एक 'लियरजेट 45' मॉडल था, जो मध्यम श्रेणी का बिजनेस जेट माना जाता है.

इसी कंपनी का एक अन्य विमान 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद कंपनी की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठे थे.

विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 35 मिनट बाद रडार से गायब हो गया.

चश्मदीदों का बयान

बारामती एयरपोर्ट के पास मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, लैंडिंग के समय धुंध काफी अधिक थी. कंपनी के सूत्रों ने भी अंदेशा जताया है कि शायद खराब रोशनी (Poor Lighting) और मौसम की वजह से पायलट रनवे का सही अंदाजा नहीं लगा पाए. विमान दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान रनवे से भटक गया और पास के इलाके में गिरकर आग का गोला बन गया.

मुख्यमंत्री और परिजनों की बारामती रवानगी

हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामती के लिए रवाना हो गए हैं. अजित पवार की चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच चुकी हैं. अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में होने की संभावना है, जहां प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

राज्य में घोषित तीन दिनों के राजकीय शोक के कारण सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और आज पूरे महाराष्ट्र में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है.