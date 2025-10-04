Guwahati Horror: दशमी उत्सव में Zubeen Garg का गाना बजाने की रिक्वेस्ट, गुस्साई भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला; 6 आरोपी गिरफ्तार

Guwahati Murder Case (Photo Credits Pixabay/Rep)

Guwahati Murder Case: गुवाहाटी के बामुनीमैदान (Bamuni Maidan Murder Case) इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां दशमी उत्सव (Dashami Festival) के दौरान जुबिन गर्ग का गाना (Zubin Garg Song) बजाने की मांग को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान बामुनीमैदान रेलवे कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय अभिनाश रजक के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 03 अक्टूबर की रात कालीबाड़ी जागृति संघ (Kalibari Awakening Association) दुर्गा पूजा पंडाल के पास हुई.

अभिनाश ने उत्सव के दौरान दिवंगत जुबिन गर्ग का एक गाना बजाने का अनुरोध किया, जिससे वहां मौजूद कुछ युवक भड़क गए और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया.

मृतक की बहन ने लगाया गंभीर आरोप

मृतक की बहन सरिता रजक ने बताया कि घटना के समय लगभग 30-40 लोग मौजूद थे और अभिनाश पर हमला कर दिया, हालांकि वह थके हुए ढंग से माफी मांग रहा था. शुरुआती हमले के बाद, अभिनाश एक E-rickshaw में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घसीटा गया और फिर से पीटा गया. अंत में कॉलोनी के अनिल बोरा क्लब (Anil Bora Club) के पास छोड़ दिया गया.

कॉलोनी के एक सदस्य ने उसे वहां देखा और तुरंत परिवार को सूचित किया. अभिनाश को गीता नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

समिति के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए

चांदमारी पुलिस स्टेशन (Chandmari Police Station) के अधिकारियों ने बताया कि मृतक की बहन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. समिति के छह सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. आरोपी एम. शंकर कुमार राव, रतुल बोरा और सुजीत सरकार अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है.

अभिनाश का शव अब पोस्टमॉर्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (Guwahati Medical College) भेज दिया गया है. इस घटना से पूरे शहर में गहरी चिंता और आक्रोश फैल गया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.