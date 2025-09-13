Meerut Sex Racket Busted: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया भंडाफोड़; देखें VIDEO

Meerut Sex Racket Busted: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक फर्जी कंप्यूटर सेंटर (Fake Computer Center) पर छापा मारकर बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. यह मामला नौचंदी थाना क्षेत्र के सम्राट हेवन्स के पास का है. यहां कथित तौर पर युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर गुमराह किया जा रहा था. गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस (Meerut Police) ने जब जांच की, तो यहां कंप्यूटर क्लास की जगह एक स्पा सेंटर (Spa Center) चलता पाया गया, जहां देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था.

सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई. उनके साथ नौचंदी, मेडिकल और सिविल लाइन थानों की पुलिस भी मौजूद थी. पुलिस टीम के अंदर घुसते ही अफरा-तफरी मच गई.

कंप्यूटर सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट

मेरठ में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहे स्पा सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई के दौरान एक रिसेप्शनिस्ट समेत 9 लड़कियां पकड़ी गईं। सेंटर का मालिक राजवीर और तीन युवकों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। यह छापा सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और नौचंदी पुलिस ने संयुक्त रूप से मारा। pic.twitter.com/F0NFQKguFj — @iamvikasbaliyan -Vikas Chaudhary |🇮🇳 (@10iamvikas) September 13, 2025

8 युवतियों समेत 12 लोग गिरफ्तार

इस दौरान कई युवक-युवतियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया. मुख्य संचालक राजवीर समेत 8 युवतियों, एक रिसेप्शनिस्ट और तीन अन्य पुरुषों को हिरासत में लिया गया है.

कई दिनों से मिल रही थी शिकायत

सीओ अभिषेक तिवारी (CO Abhishek Tiwari) ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि कंप्यूटर क्लास की आड़ में अवैध गतिविधियां हो रही हैं. जब छापेमारी की गई, तो सभी आरोप सही साबित हुए. फिलहाल, सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़कियों को बाहर से बुलाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता था और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी.