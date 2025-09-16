Jammu Kashmir: हद है! Indigo Flight की इमरजेंसी विंडो से छेड़छाड़ कर रहा था यात्री, क्रू मेंबर्स ने उतारा नीचे
Passenger Deboarded From Indigo Flight (Photo- @TahirMir00)

Indigo Flight News: जम्मू से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक उड़ान में रविवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला. उड़ान भरने से पहले एक यात्री आपातकालीन खिड़की से छेड़छाड़ (Emergency Window Tampering) करने लगा. उसने वहां लगे प्लास्टिक कवर को हटाने की कोशिश की. जब क्रू मेंबर्स ने इस हरकत पर ध्यान दिया, तो तुरंत कार्रवाई की गई और उस यात्री को विमान से उतार दिया गया. यात्री की पहचान अभय घोष के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर के उधमपुर का निवासी बताया जा रहा है. पूछताछ के दौरान उसने स्पष्ट किया कि उसने गलती से ऐसा किया था और उसे नहीं पता था कि यह खिड़की का हिस्सा है.

हालांकि, फ्लाइट के क्रू मेंबर्स (Flight Crew) ने इसे गंभीरता से लिया और उसे तुरंत जम्मू हवाई अड्डे पर उतार दिया.

इंडिगो फ्लाइट से उतारा गया यात्री

विमान की दोबारा हुई सुरक्षा जांच

इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा जांच की गई कि विमान को कोई नुकसान न पहुंचे. जांच पूरी होने के बाद, विमान श्रीनगर (Srinagar India Flight) के लिए रवाना हुआ. वहीं, हवाई अड्डे के अधिकारियों ने आरोपी यात्री को आगे की पूछताछ के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया.

यात्रियों के लिए एयरलाइन की सलाह

एयरलाइन (Airlines) ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचने की अपील की है, जिससे दूसरों की जान जोखिम में पड़ सकती है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षा जागरूकता क्यों जरूरी है.