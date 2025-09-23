September 2025 Holidays: सितंबर के अंत में मिलेगा लंबा वीकेंड, 3 दिनों तक लगातार रहेगी छुट्टियां! यहां देखें हॉलिडे लिस्ट

Bank And Stock Market Holidays in August 2025.

September 2025 Holidays: सितंबर 2025 के अंत में देश भर में लगातार तीन सरकारी छुट्टियां (Government Holidays) हो सकती हैं. 28 सितंबर को रविवार है, जो साप्ताहिक अवकाश है. इसके बाद 29 सितंबर को महासप्तमी (Mahasaptami) होगी, जब देवी दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. इस दिन कई राज्यों में सरकारी छुट्टी की घोषणा हो सकती है. 30 सितंबर को महाअष्टमी (Durgashtami) है, जब भव्य दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी.

28, 29 व 30 सितंबर को छुट्टी

इससे लोग 28, 29 और 30 सितंबर, यानी लगातार तीन दिनों तक त्योहारों का आराम से आनंद ले सकेंगे. इस दौरान स्कूल, कॉलेज और बैंक (School-Bank Closed) बंद रहेंगे. लोग अपनी छुट्टियों या घूमने की योजना बना सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि रविवार को छोड़कर, छुट्टियों की घोषणाएं राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं.

नवरात्रि की क्या हैं विशेषताएं?

नवरात्रि के इन विशेष दिनों का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है. ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके देवताओं और पृथ्वी को आतंक से मुक्त कराया था. यह युद्ध नौ दिनों तक चला और अंततः देवी विजयी हुईं. तब से, नवरात्रि का पर्व शक्ति और आस्था के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है.