Rescue of Cat From Building: बिल्डिंग के पाइप में 12 घंटे तक फंसी रही बेजुबान बिल्ली, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान, हडपसर से वीडियो आया सामने (Watch Video)

हडपसर, महाराष्ट्र: हडपसर के इंडस्ट्रियल एरिया में फायर ब्रिगेड की टीम ने बीटी कवाडे रोड पर स्थित सिटाडेल सोसायटी की दूसरी मंजिल पर बिल्डिंग के पाइपों के बीच 12 घंटों से ज्यादा समय तक फंसी एक बिल्ली को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया. जानकारी के मुताबिक़ बिल्डिंग में रहनेवाले एक शख्स ने सुबह 5 बजे के दौरान बाथरूम की खिड़की में एक बिल्ली को देखा जो पाइप के बीच फंसी हुई थी. शख्स ने पहले कुछ देर इंतजार किया और सोचा की शायद बिल्ली खुद ही निकल जाएगी.

लेकिन काफी घंटे बाद भी बिल्ली नहीं निकली,शायद वह फ्लोर से गिर गई थी, जिसके कारण उसे चलने फिरने में समस्या आ रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए शख्स ने सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी जानकारी दी.जिसके बाद उबंटू एनिमल फाउंडेशन की संस्थापक और पशु कार्यकर्ता मरियम अबु हैदरी को जानकारी दी. बिल्ली को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Video: पुणे के भांबुर्डा वन विभाग में नायलॉन मांजे में फंसे उल्लू की फायर ब्रिगेड ने बचाई जान, उंचाई पर पेड़ पर लटका था बेजुबान, वीडियो वायरल

फायर ब्रिगेड ने बचाई बिल्ली की जान

A cat trapped for over 12 hours between building pipes at Citadel Society, BT Kawade Road, was successfully rescued by the Hadapsar Industrial Area Fire Brigade. Thanks to the swift action of firemen Chandrakant Jagtap, Somnath More, Amul Shirsath, and Yogesh Kamble, the cat was… pic.twitter.com/zeR8bVJU8H

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) March 6, 2025