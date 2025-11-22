VIDEO: ओवरटेक नहीं करने दिया तो बुजुर्ग बस ड्राइवर के साथ मारपीट, कार सवार ने जमकर पीटा, तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले का वीडियो आया सामने

The bus driver was assaulted by a car rider (Credit-@jsuryareddy)

Telangana News: लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, कभी कभी इन लोगों का गुस्सा बेकाबू भी हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.जहांपर सड़क पर केवल साइड नहीं देने पर एक कार सवार ने बस में घुसकर एक बुजुर्ग चालक के साथ जमकर मारपीट की. इस बुजुर्ग बस चालक को इस युवक लात और मुक्कों से पीटा. ये घटना तेलंगाना (Telangana) के सिरसिल्ला (Sircilla) जिले की बताई जा रही है.

इस मारपीट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bengaluru Shocker: बेंगलुरु में महिला पर बर्बर हमला, घसीटकर लात घूसों से की पिटाई; वायरल वीडियो से मचा हंगामा

बुजुर्ग ड्राइवर के साथ मारपीट

Police have Arrested the man who Assaulted an RTC bus driver in Rajanna Sircilla district. Pitla Srikanth (27), a resident of Gangapur village in Chinnakodur mandal of #Siddipet district, was arrested by #Sircilla Police and remanded for attacking a bus driver of the RTC bus… pic.twitter.com/swF8nbjoMs — Surya Reddy (@jsuryareddy) November 20, 2025

संकरे रास्ते पर वाहन पास करने को लेकर कहासुनी

जानकारी के अनुसार, टीजीएसआरटीसी की बस एलंथकुंटा (Elanthakunta) से सिरसिल्ला की ओर जा रही थी. रास्ता काफी संकरा था, जिसकी वजह से ड्राइवर के. बालराजू सामने से आ रही कार को पर्याप्त जगह नहीं दे सके. पुलिस ने बताया कि मार्ग बेहद तंग होने के कारण दोनों वाहन आसानी से नहीं निकल सकते थे, जिससे बहस की स्थिति बन गई.

बस में घुसकर किक और घूंसे बरसाए

वाहन एक-दूसरे को पार करने के तुरंत बाद कार चालक, जिसकी पहचान पितला श्रीकांत के रूप में हुई है, ने अपनी कार रोक दी. उसने बस रुकवाई, अंदर चढ़ा और सीट पर बैठे ड्राइवर पर अचानक लात और घूंसे बरसाने लगा.सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि आरोपी लगातार ड्राइवर की पीठ और शरीर पर हमला कर रहा है, जबकि यात्री घबराहट में आवाजें उठाते दिखते हैं.

महिला कंडक्टर ने डांटा

वीडियो में बस की महिला कंडक्टर (Female Conductor) हमलावर को कड़े शब्दों में रोकते हुए कहती नजर आती है—'पास नहीं मिला तो मारोगे क्या? वहीं एक छोटा लड़का, जो आरोपी का रिश्तेदार बताया जा रहा है, बीच-बचाव करने की कोशिश करता दिखता है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस (Police) ने लोगों से संयम रखने की अपील की और कहा कि रोड रेज की कोई भी हरकत सीधे आपराधिक मामले में बदल सकती है. अधिकारियों के अनुसार, 'यदि कोई व्यक्ति गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और हिंसा पर उतर आता है, तो उसका भविष्य कानूनी मुसीबतों में फंस सकता है.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.