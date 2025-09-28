Kannauj Shocker: शादी में चिकन लेग पीस के लिए बवाल, 15 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या; आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

Kannauj Chicken Leg Piece Murder (Photo- Pixabay)

Kannauj Feast Murder: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले (Kannauj Murder) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां तिर्वा थाना (Tirwa Police Station) क्षेत्र के अहेर गांव में एक शादी समारोह में हुई एक छोटी सी घटना हिंसक हो गई, जिसमें एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक, शुक्रवार रात दावत में खाना परोसा जा रहा था. एक 65 साल के बुजुर्ग ने चिकन लेग पीस (Chicken Leg Piece Row) मांगा. कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे. जब बुजुर्ग के 15 साल के पोते ने बीच-बचाव किया, तो विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि पांच भाइयों ने लड़के को निशाना बनाया, उसे टेंट से बाहर घसीटा और लाठी-डंडों और ईंटों से बेरहमी से पीटा.

इलाज के दौरान लड़के की मौत

गंभीर रूप से घायल लड़के को सरकारी मेडिकल कॉलेज (Kannauj Government Medical College) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के पिता, दादा और चचेरे भाई भी इस घटना में घायल हुए हैं. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

घटना की सूचना मिलने पर एसपी विनोद कुमार (SP Vinod Kumar), सीओ तिर्वा कुलवीर सिंह और थाना प्रभारी संजय कुमार शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. गुस्साए परिजनों को शांत कराया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.

नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस (Kannauj Police) ने नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पांचों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.