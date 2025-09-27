Bahraich Shocker: मदरसे के टॉयलेट में बंद मिलीं 40 नाबालिग बच्चियां, प्रशासन ने दरवाजा तोड़कर कराया मुक्त; देखें VIDEO
Minor Girls Found Locked Inside Toilet (Photo- @AriyanKumar/X)

Bahraich Illegal Madrasa News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पयागपुर तहसील (Payagpur Tehsil) के पहलवारा गांव में एक अपंजीकृत मदरसे के निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने एक शौचालय से 40 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया. इन लड़कियों की उम्र 9 से 14 साल के बीच बताई जा रही है. पयागपुर के एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे (SDM Ashwini Kumar Pandey) ने बताया कि इस मदरसे के बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. बुधवार को जब प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो मदरसे के अधिकारियों ने उन्हें ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की.

बाद में, जब छत पर बने शौचालय का ताला खोला गया, तो एक-एक करके 40 लड़कियां बाहर निकलीं. सभी डरी हुई थीं और बोल नहीं पा रही थीं.

ये भी पढें: Crocodile Attack in Bahraich: 14 साल के लड़के को पानी में खींच ले गया था मगरमच्छ, 45 घंटे बाद मिला शव, बहराइच का VIDEO आया सामने

अवैध मदरसे के टॉयलेट में बंद मिलीं 40 नाबालिग लड़कियां

3 साल से चल रहा था अवैध मदरसा

जांच में पता चला कि यह मदरसा लगभग तीन साल से चल रहा था, लेकिन इसका कोई पंजीकरण (Unregistered Madrasa) नहीं था. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद के अनुसार, 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण में 495 अपंजीकृत मदरसों की पहचान की गई थी, लेकिन उस समय यह मदरसा सर्वेक्षण दल की नजरों से बच गया था.

मदरसे को बंद करने का आदेश जारी

अधिकारियों ने सवाल उठाया कि जब मदरसे में आठ कमरे थे, तो लड़कियां शौचालय में क्यों छिपी थीं. एक शिक्षिका ने बताया कि अधिकारियों की हरकत से लड़कियां डर गईं और खुद को अंदर बंद कर लिया. फिलहाल, प्रशासन ने मदरसे को बंद करने का आदेश दिया है और लड़कियों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है.

अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं

एएसपी सिटी रामानंद प्रसाद कुशवाहा (ASP City Ramanand Prasad Kushwaha) ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. अगर लड़कियों के माता-पिता या संबंधित अधिकारी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

 