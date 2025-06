भारत में 1xGames की बढ़ती लोकप्रियता की बदौलत 1xBet ने अपनी आईगेमिंग की स्थिति को मजबूत किया

अंतर्राष्ट्रीय बेटिंग कंपनी 1xBet की ऑनलाइन मनोरंजन लाइन 1xGames में रुचि लेने वालों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुसार, 1xGames कैटलॉग में अब 100 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव विकल्प शामिल हैं, जिनमें Crash, Crystal, Western Slot, Plinko और Under and Over 7 भारत में सबसे लोकप्रिय गेम्स के रूप में उभर कर आए हैं.

Crash गेम इस कैटेगरी में बार-बार चुने जाने वाले गेम्स में से एक बन गया है. इसके मेकैनिक्स में रियल टाइम में तब तक ऑड्स बढ़ाना शामिल है जब तक वर्चुअल प्लेन "क्रैश" नहीं हो जाता - प्लेयर को ऐसा होने से पहले अपनी जीत की राशि निकालनी होती है. Crystal आसान लेकिन मजेदार मेकैनिक्स प्रदान करता है - रंगीन क्रिस्टल्स के संयोजनों को कलेक्ट करना. Western Slot में, यूज़र्स वाइल्ड वेस्ट के वातावरण और प्रोग्रेसिव जैकपॉट से आकर्षित होते हैं जो उनके द्वारा लगाई गई हर बेट के साथ बढ़ता जाता है. Plinko भौतिकी के तत्वों वाला गेम है, जिसमें प्लेयर एक बॉल फेंकता है जो कीलों वाले बोर्ड पर रैंडम तरीके से उछलती है और फिर आखिर में विभिन्न जीतने वाले ऑड्स वाले किसी एक पॉकेट में गिर जाती है. Under and Over 7 2.3 के ऑड्स के साथ शुरू होने वाला एक तेज़ गति वाला डिजिटल डाइस गेम है, जिसमें आपको यह अनुमान लगाना होता है कि कुल योग 7 से कम होगा या उससे ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा.

1xGames की लोकप्रियता का कारण

1xGames क्लासिक स्लॉट्स से हटकर उन मैकेनिक्स की ओर बढ़ा है जो काफ़ी हद तक मोबाइल गेम्स से मेल खाते हैं. इस सरलता और सुलभता के कारण वे प्लेयर्स के पसंदीदा बन गए हैं. इसमें कोई जटिल नियम या लंबे निर्देश नहीं हैं; यूज़र कुछ ही क्लिक्स में गेम लॉन्च कर सकता है और लगभग तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकता है. यह उन आधुनिक लोगों के लिए उपयुक्त फॉर्मैट है जो "यहाँ और अभी" की गतिशीलता और मनोरंजन की सराहना करते हैं.

1xBet प्रेस सर्विस ने कहा, “1xGames का उद्देश्य तेज़ गेमप्ले, सरल नियम, चमकीले विज़ुअल्स और त्वरित परिणाम प्रदान करना है. हमने इसे उन नए प्लेयर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है जो किसी भी डिवाइस पर गुणवत्ता, डायनेमिक्स और सुविधा को महत्व देते हैं,”

अतिरिक्‍त फायदे

कंपनी ने 1xGames कैटेगरी में बोनस ऑफर्स को सक्रिय रूप से लागू करने की भी घोषणा की है. विशेष रूप से, 200% जीत प्रोमो से आप अपना इनाम दोगुना कर सकते हैं: प्रतिदिन 10,000 बेट्स रैंडम तरीके से चुनीं जाती हैं, जिनके लिए x2 मल्टीप्लायर स्वचालित रूप से जीत में जोड़ दिया जाता है. अन्य ऑफर्स में पुरस्कारों के साथ दैनिक प्रतियोगिता, दैनिक टूर्नामेंट और Formula 1 प्रशंसकों के लिए प्रोमो शामिल है, जो फ्री स्पिन्स के साथ हारी हुई भविष्यवाणियों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करता है.

1xBet बताता है कि प्लेटफॉर्म क्रिप्टोकरेंसी सहित भुगतान के 250 से ज्यादा तरीकों का समर्थन करता है और विशेष जमा बोनस प्रदान करने के साथ-साथ त्वरित निकासी की भी गारंटी देता है. कंपनी ने आगे कहा, "हम अपने उत्पादों को विकसित करने और दुनिया भर के प्लेयर्स के लिए एक अनोखा अनुभव बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे."

1xBet के बारे में

1xBet वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकमेकर है जो बेटिंग उद्योग में 18 वर्षों से काम कर रहा है. ब्रांड के ग्राहक हजारों स्पोर्ट्स इवेंट्स पर बेट लगा सकते हैं, जिसके लिए कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है. 1xBet के आधिकारिक साझेदारों की सूची में FC बार्सिलोना, पेरिस सेंट-जर्मेन, LOSC लिली, ला लीगा, सीरी ए, यूरोपीय क्रिकेट नेटवर्क, डरबन सुपर जायंट्स वर्ल्ड और अन्य प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड्स और संगठन शामिल हैं. भारत में कंपनी के एंबेसडर लोकप्रिय क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हैं. कंपनी कई बार IGA, SBC, G2E Asia और EGR Nordics अवॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक अवॉर्ड्स में नामित हुई हैं और विजेता रही है.