Kajal Aggarwal Family Vacation: पति और बेटे के साथ मालदीव में वेकेशन मना रहीं काजल अग्रवाल, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें (View Pics)

Kajal Aggarwal (Photo Credits: Instagram)

Kajal Aggarwal Family Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों अपने पति गौतम किचलू और बेटे नील के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. पोस्ट में काजल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का ज़िक्र करते हुए सभी फैंस और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने लिखा, "Thank you, dear friends, fans, and family, for the birthday wishes that lit up my day. Surrounded by my divine, my loved ones, with a heart full and a belly happier still." इस प्यारे कैप्शन के साथ काजल ने अपनी फैमिली ट्रिप को ‘slice of paradise’ बताया.

तस्वीरों में काजल व्हाइट स्विमवियर और प्रिंटेड स्कर्ट में बेहद ग्लोइंग और खुश नजर आ रही हैं. वहीं उनके पति गौतम और बेटे नील के साथ बीच वॉक करते हुए यह फैमिली परफेक्ट हैप्पी मोमेंट देती दिख रही है. काजल की इन तस्वीरों को फैंस और सेलेब्स दोनों से ही जबरदस्त प्यार मिल रहा है. एक्ट्रेस राशी खन्ना ने कमेंट कर लिखा, “Happy birthday beautiful! God bless you,” जबकि हजारों लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया, जिसमें तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं.

काजल अग्रवाल पति और बेटे के साथ मालदीव में:

काजल अग्रवाल की ये वेकेशन तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बल्कि एक डेडिकेटेड फैमिली पर्सन भी हैं. उनके फैंस अब उन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.