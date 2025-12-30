Mathura: सनी लियोनी के New Year Eve 2026 कार्यक्रम को लेकर बवाल, संत-महंतों ने की कार्यक्रम रद्द करने और आयोजकों पर कार्रवाई की मांग

Sunny Leone (Photo Credits: X/@SunnyLeone)

बॉलीवुड की सनसनी सनी लियोनी (Sunny Leone) के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, इसलिए उनके किसी भी इवेंट का फैन्स को बेसब्री से इंतजार भी रहता है. अब जब हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा है तो वहीं उत्तर प्रदेश (Uttar Predesh) के मथुरा (Mathura) में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल सनी लियोनी के न्यू ईयर ईव कॉन्सर्ट (New Year's Eve concert) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पार्टी में उनके शामिल होने का वहां के संत जोरदार विरोध कर रहे हैं. मथुरा के धार्मिक प्रतिनिधियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखकर सनी लियोनी के प्रोग्राम को कैंसिल करने की मांग की है. उन्होंने ऑर्गनाइजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. यह भी पढ़ें: Sunny Leone Bold Look: सनी लियोन ने ग्रीन आउटफिट में फ्लॉन्ट किया बोल्ड और गॉर्जियस लुक, इंस्टाग्राम पर वायरल हुई तस्वीरें (View Pics)

सनी लियोनी के न्यू ईयर 2026 कॉन्सर्ट को लेकर मथुरा में विरोध प्रदर्शन

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर सनी लियोनी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा, 'हम इस पवित्र शहर को बदनाम नहीं होने देंगे. यहां अश्लीलता और फूहड़पन परोसने की तैयारी चल रही है. कुछ लोग कृष्ण की नगरी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि भगवान कृष्ण ने ब्रज की धरती पर रास लीला की थी,और दुनिया भर से भक्त वहां पूजा करने और दूसरे धार्मिक कार्यक्रम करने जाते हैं. सनी लियोनी नए साल की पूर्व संध्या पर मथुरा के होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में परफॉर्म करेंगी.

अपने पत्र में दिनेश फलहारी महाराज ने कहा, 'ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके आयोजक धार्मिक भावनाओं को भड़काने और इस धार्मिक शहर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए, और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.'

सनी लियोनी द्वारा सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रमोशन जारी

मथुरा अपडेट के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में सनी लियोनी मथुरा के साधु-संतों के बीच भारी विरोध के बावजूद इवेंट को प्रमोट करती हुई दिखीं. वीडियो में, रागिनी MMS 2 की एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं मथुरा. मैं सनी लियोनी हूं, और मैं आपको यह बताते हुए बहुत उत्साहित हूं कि मैं न्यू ईयर ईव पर मथुरा आ रही हूं एक DJ के तौर पर, ताकि नए साल की शुरुआत एक यादगार रात के साथ कर सकूं.

सनी लियोनी और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने अभी तक चल रहे विरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है और न ही इस स्थिति के बारे में कोई सफाई दी है.