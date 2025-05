Poonam Pandey Hot Photoshoot: डीपकट ड्रेस में पूनम पांडे का बोल्ड फोटोशूट, इंटरनेट पर मचा तहलका (Watch Video)

Poonam Pandey (Photo Credits: Instagram)

Poonam Pandey Hot Photoshoot: मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज़ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह डीपकट ड्रेस पहने हुए कैमरे के सामने जबरदस्त अंदाज़ में पोज़ देती नजर आ रही हैं. रेड लाइटिंग और स्टूडियो बैकड्रॉप के बीच उनका ये बोल्ड फोटोशूट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के कैप्शन में पूनम ने लिखा, “We locked eyes....me and the lens, and neither of us blinked.” उनके इस कॉन्फिडेंट अंदाज़ और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने उन्हें “गॉर्जियस क्वीन” कहा तो किसी ने “फायर” इमोजी के साथ उनके लुक को हॉट बताया है.

ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और डीप फ्रंट कट रेड टॉप में पूनम पांडे का यह लुक बेहद ग्लैमरस है. उनका हेयरस्टाइल, मेकअप और कैमरा कॉन्फिडेंस इस वीडियो को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है. इस पोस्ट पर अब तक हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं और फैंस लगातार इसे शेयर कर रहे हैं.

पूनम पांडे का हॉट फोटोशूट:

View this post on Instagram A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

पूनम पांडे अपने बोल्ड स्टाइल और बिंदास बयानों के लिए जानी जाती हैं. वो हर बार अपने लुक से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देती हैं. उनका यह नया फोटोशूट एक बार फिर यह साबित करता है कि जब बात बोल्डनेस और फैशन की हो, तो पूनम पांडे का कोई मुकाबला नहीं.