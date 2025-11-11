Bollywood Actor Jeetendra: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र जरीन खान की प्रेयर मीट में सीढ़ियों से फिसलकर गिरे, मौजूद लोगों ने संभाला: VIDEO

Bollywood Actor Jeetendra: बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज जम्पिंग जैक के नाम से मशहूर एक्टर जितेंद्र (Jeetendra) एक्टर संजय खान (Actor Sanjay Khan) की पत्नी जरीन खान (Zarine Khan) की प्रेयर मीट में शामिल होने गए थे. वहां जितेंद्र के साथ ऐसा कुछ हुआ की उनके फैन्स उनकी सलामती की दुआ कर रहे है.मुंबई में सोमवार, 10 नवंबर को अभिनेत्री जरीन खान की प्रार्थना सभा के दौरान जितेंद्र संतुलन खो बैठने के बाद फिसलकर गिर पड़े. यह घटना तब हुई जब 82 वर्षीय अभिनेता कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर रहे थे.
सीढ़ियों से उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @Khabarfast नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट, परिवार ने बताया-‘सिर्फ रूटीन जांच’
जितेंद्र सीढ़ियों पर गिरे
दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह जरीन खान की प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन अचानक सीढ़ियों से टकराकर लड़खड़ाए और गिर पड़े। गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी।#Jitendra #BollywoodNews #CelebrityUpdate #JitendraFalls #SanjeevKhan… pic.twitter.com/fIcrHUDTjA
लोगों ने तुरंत संभाला
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जितेंद्र (Jeetendra) की मदद की और उन्हें संभाल लिया.गनीमत से उन्हें किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई और वे जल्द ही सामान्य हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद फैंस ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ रहने की कामना की.
फिल्मी सितारों ने दी जरीन खान को श्रद्धांजलि
जरीन खान, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक संजय खान की पत्नी थीं, जिनका 7 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन (Demise) हो गया था. 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया, और 10 नवंबर को मुंबई में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी गई.इस अवसर पर बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे पहुंचे, जिनमें ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, श्वेता बच्चन, फरदीन खान और जायेद खान शामिल रहे. सभी ने दिवंगत जरीन खान को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.