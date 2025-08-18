Penny Stocks: एक महीने में इन 10 पेनी स्टॉक्स में आया 80% तक का उछाल, क्या आपके पास भी हैं ये शेयर?

Top 10 Penny Stocks

पिछले एक महीने में शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks news) ने जबरदस्त रफ्तार दिखाई है. कुल 10 पेनी स्टॉक्स ने 15% से लेकर 80% तक की तेजी दर्ज की है. इनमें से 3 स्टॉक्स ने तो 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. यह सभी स्टॉक्स एक खास स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी (Screening Strategy) के तहत चुने गए हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ रुपये से कम है, शेयर प्राइस 20 रुपये से नीचे है, और जिनमें कम से कम 5 लाख शेयरों का हालिया ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है. इस तरीके से लो-प्राइस (Low-Priced) और एक्टिवली ट्रेडेड (Actively Traded) स्मॉल-कैप स्टॉक्स (Small-Cap Stocks) को हाइलाइट किया गया है, जिनमें मजबूत प्राइस मोमेंटम देखा गया है.

निवेशकों के लिए रिस्क अलर्ट

पेनी स्टॉक्स अक्सर निवेशकों का ध्यान खींचते हैं, क्योंकि यह बहुत सस्ते होते हैं, और कम समय में तेजी पकड़ सकते हैं. लेकिन इनके साथ जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है. इन स्टॉक्स में अक्सर कम लिक्विडिटी (Low Liquidity), ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी (Price Volatility) और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी (Financial Transparency) की कमी होती है. ऐसे में केवल किस्मत के भरोसे निवेश करना खतरनाक हो सकता है. सही रणनीति और सख्त रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही निवेशकों को ऐसे शेयरों में कदम रखना चाहिए.

पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा चमके यह स्टॉक्स

इंडिया स्टील वर्क्स (India Steel Works)

इंडिया स्टील वर्क्स ने पिछले एक महीने में शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई है. कंपनी का शेयर करीब 89% तक ऊपर जा चुका है, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है. पहले जहां इसका शेयर 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं अब यह बढ़कर 11.09 रुपये तक पहुंच गया है. लो-प्राइस स्टॉक्स में आने वाला यह शेयर कम समय में बड़ी छलांग लगाकर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, इसमें तेजी के साथ जोखिम भी उतना ही अधिक है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है.

अवांस टेक्नोलॉजीज (Avance Technologies)

अवांस टेक्नोलॉजीज का शेयर भी पिछले एक महीने में शानदार तेजी दिखा चुका है. कंपनी का शेयर मूल्य करीब 57% तक चढ़ गया है. पहले जहां यह शेयर 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं अब इसका भाव बढ़कर 1.65 रुपये तक पहुंच गया है. कम दाम वाले शेयरों में आने के बावजूद इसमें हुई तेजी ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है. हालांकि, ऐसे पेनी स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनमें निवेश करने से पहले रिस्क को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

पदम कॉटन यार्न्स (Padam Cotton Yarns)

पदम कॉटन यार्न्स का शेयर भी पिछले एक महीने में जबरदस्त उछाल दिखा चुका है. इस दौरान कंपनी का शेयर मूल्य करीब 55% चढ़कर 9.10 रुपये तक पहुंच गया है. कम दाम वाले इस शेयर ने निवेशकों को कम समय में बेहतरीन रिटर्न दिया है. हालांकि, पेनी स्टॉक्स की तरह इसमें भी उतार-चढ़ाव काफी तेज हो सकता है, इसलिए इसमें निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

सेल्विन ट्रेडर्स (Sellwin Traders)

सेल्विन ट्रेडर्स ने भी पिछले एक महीने में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. कंपनी के शेयर में लगभग 23% की बढ़त देखने को मिली और इसका पिछला क्लोज़ 9.21 रुपये पर रहा. कम दाम पर उपलब्ध यह शेयर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन चूंकि यह पेनी स्टॉक है, इसलिए इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है.

इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर (Indian Infotech & Software)

इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर ने भी पिछले एक महीने में शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी के शेयरों में लगभग 23% की बढ़त दर्ज की गई है, और इसका पिछला क्लोज़ 1.18 रुपये पर रहा है. बेहद कम दाम वाला यह पेनी स्टॉक निवेशकों की नजर में तेजी से आया है.

रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications)

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने भी इस महीने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में करीब 23% की तेजी दर्ज की गई है, और इसका पिछला क्लोज़ 1.79 रुपये पर रहा है. लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रही यह कंपनी एक पेनी स्टॉक के रूप में निवेशकों के बीच चर्चा में रहती है. कम दाम के कारण इसमें तेजी आने पर निवेशकों को तगड़ा फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें बड़ा जोखिम भी जुड़ा हुआ है.

ईपूजा स्पिरिटेक (Epuja Spiritech)

ईपूजा स्पिरिटेक ने हाल के एक महीने में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. कंपनी के शेयरों में लगभग 22% की बढ़त देखने को मिली है, और इसका पिछला क्लोज़ 3.61 रुपये पर दर्ज किया गया है. कम प्राइस वाले इस पेनी स्टॉक में हाल ही में आई तेजी ने छोटे निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हालांकि, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है, क्योंकि इनकी कीमतों में अचानक भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसलिए ईपूजा स्पिरिटेक जैसे शेयरों में निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

एसबीसी एक्सपोर्ट्स (SBC Exports)

एसबीसी एक्सपोर्ट्स ने बीते एक महीने में निवेशकों को स्थिर लेकिन भरोसेमंद रिटर्न दिया है. कंपनी के शेयरों में करीब 17% की बढ़त दर्ज की गई है, और इसका पिछला क्लोज़ 18.85 रुपये पर रहा है. सस्ते दाम पर उपलब्ध इस शेयर ने धीरे-धीरे सकारात्मक ट्रेंड दिखाया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है, कि पेनी स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव तेजी से होता है, और इनमें निवेश हमेशा जोखिम के साथ जुड़ा रहता है.

विनप्रो इंडस्ट्रीज (WinPro Industries)

विनप्रो इंडस्ट्रीज ने पिछले एक महीने में स्टेडी ग्रोथ दिखाई है. कंपनी के शेयरों में करीब 17% का उछाल दर्ज किया गया और इसका पिछला क्लोज़ 3.42 रुपये पर रहा है. कम कीमत पर उपलब्ध यह शेयर धीरे-धीरे निवेशकों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, विनप्रो इंडस्ट्रीज जैसे पेनी स्टॉक्स में तेजी का फायदा तो मिल सकता है, लेकिन इनकी असली चुनौती इनमें मौजूद उतार-चढ़ाव और जोखिम है.

कपिल राज फाइनेंस (Kapil Raj Finance)

कपिल राज फाइनेंस ने पिछले एक महीने में 17% का मजबूत उछाल दर्ज किया है, जबकि इसका पिछला क्लोज़ 6.77 रुपये रहा. यह पेनी स्टॉक निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे निवेश के जरिए संभावित बड़े रिटर्न की तलाश में हैं.

पेनी स्टॉक्स ने कम समय में शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन यह निवेश का आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है. तेज़ मुनाफे के साथ भारी नुकसान का भी खतरा रहता है. ऐसे में निवेशक बिना रिसर्च और रणनीति के इन स्टॉक्स में पैसा न लगाएं. सही समझ और सतर्कता के साथ किया गया निवेश ही लंबी अवधि में फायदेमंद साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.