देशभर में आज से GST Bachat Utsav की शुरुआत, रोजमर्रा की चीजें हुई सस्ती; Navratri पर देशवासियों को मिला बड़ा तोहफा

New GST Rates Rollout From Today

New GST Rates Rollout From Today: देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार होने जा रहा है. सोमवार से सरकार GST 2.0 नाम से एक नया GST स्ट्रक्चर लागू कर रही है. केंद्र सरकार का दावा है कि इस बदलाव से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी और व्यवसायों के लिए कर प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी. पहले जहां चार टैक्स स्लैब (Tax Slab) थे, वहीं नए स्ट्रक्चर में अब केवल दो मुख्य दरें होंगी. ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5% या 18% GST लगेगा. शराब और सिगरेट जैसी महंगी और विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा.

आम आदमी की जेब पर बोझ कम करने के लिए अनाज, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरी चीजों को 5% स्लैब में रखा गया है.

ये भी पढें: New GST Rates Updates: 22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, क्या सस्ता होगा या महंगा? यहां देखें पूरी List

त्योहारों से पहले राहत

सरकार ने घोषणा की है कि कई घरेलू उत्पाद सस्ते (Domestic Products Become Cheaper) हो जाएंगे. इनमें घी, मक्खन, पनीर, कॉफी, स्नैक्स, जैम, केचप, सूखे मेवे और आइसक्रीम शामिल हैं. शहरी और अर्ध-शहरी परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. लोग अपनी खरीदारी पर ज्यादा बचत करेंगे, खासकर नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के मौसम में.

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि नवरात्रि (Navratri) के पहले दिन "जीएसटी उत्सव (GST Utsav)" शुरू होगा. इसे "बचत का त्योहार (Festival of Savings)" बताते हुए उन्होंने कहा कि लोग अब अपनी पसंदीदा चीजें कम दामों पर खरीद सकेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी में कटौती से गरीब और नए मध्यम वर्ग, दोनों को दोहरा लाभ होगा.

सरकार का लक्ष्य

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने 18 सितंबर को नई केंद्रीय जीएसटी दरों (New Central GST Rates) पर एक अधिसूचना जारी की, और अब राज्य सरकारें भी राज्य जीएसटी (State GST) में बदलाव कर रही हैं. सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी 2.0 से खपत बढ़ेगी, व्यवसायों के लिए कर भुगतान आसान होगा और व्यवस्था और अधिक पारदर्शी बनेगी. छोटे व्यवसायों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को इससे विशेष रूप से लाभ होगा.

कुल मिलाकर, सरकार इस सुधार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम बता रही है. आने वाले हफ़्तों में जनता बाजार पर इसका असर साफ देखेगी.