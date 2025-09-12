Penny Stocks: निवेशक ध्यान दें! पेनी स्टॉक्स से मुनाफा कमाने के चक्कर में हो सकता है बड़ा नुकसान, बीएसई ने जारी की चेतावनी

Penny Stocks Warning

Penny Stocks update: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने निवेशकों को चेतावनी दी है, कि वे एलिगेंट फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटेक इंडिया (Elegant Floriculture & Agrotech India) और स्प्राइट एग्रो (Spright Agro) और ग्रोइंग्टन वेंचर्स इंडिया (Growington Ventures India) के शेयरों में किसी भी अनऑथराइज्ड (Unauthorized) या बिना रजिस्टर्ड वाले सोर्से से मिली निवेश या ट्रेडिंग सलाह पर भरोसा न करें. ऐसे झांसे आमतौर पर व्हाट्सएप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram), एसएमएस (SMS), कॉल (Call) या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाए जा रहे है.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निवेशकों के लिए संदेश

बीएसई ने स्पष्ट चेतावनी दी है, कि निवेशकों को ऐसे दावे करने वालों से सावधान रहना चाहिए जो शेयर मार्केट में बहुत अधिक (High) या निश्चित लाभ (Assured Returns) का भरोसा दिलाते हैं. ऐसे दावे अक्सर धोखाधड़ी या जोखिम भरे निवेश के रूप में सामने आते हैं, इसलिए निवेशकों को फंसने से बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है.

एलिगेंट फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटेक इंडिया का स्टॉक अपडेट

एलिगेंट फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटेक इंडिया एक छोटे निवेश वाले शेयर यानी पैनी स्टॉक (Penny Stock) के रूप में जाना जाता है, जिसकी बीएसई पर कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 16 करोड़ रुपये है. बुधवार को यह शेयर 8.07 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद मूल्य से 0.42 रुपये यानी 4.95% कम है. आज इस शेयर पर 5% का लोअर सर्किट (Lower Circuit) लग गया और ट्रेडिंग वॉल्यूम (Trading Volume) में 1.10 गुना बढ़ोतरी देखी गई.

अनऑथराइज्ड संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम

बीएसई ने उन कुछ संस्थाओं के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है, जो अनऑथराइज्ड गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे बिना रिसर्च एनालिस्ट के रजिस्टर्ड निवेश या ट्रेडिंग सिफारिशें देना. इनमें विजय वेल्थ एडवाइजर (Vijay Wealth Advisor), बादशाह बादशाह ब्रोकिंग (Baadshah Badshah Broking), बादशाह ब्रोकिंग बादशाह (Baadshah Broking Baadshah), पंकज भारद्वाज वे2लाभ टीएम (Pankaj Bhardwaj Way2laabh TM) और पंकज भारद्वाज वे2लाभ (Pankaj Bhardwaj Way2laabh) शामिल है. ये सभी संस्थाएं अपने टेलीग्राम चैनलों के जरिए ऑपरेट कर रही हैं.

बीएसई की चेतावनी

बीएसई ने साफ चेतावनी दी है, कि ये व्यक्ति या संस्थाएं किसी भी रजिस्टर्ड सदस्य या ऑथराइज्ड व्यक्ति (Authorized Person) के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं. ये निवेशकों को शेयर बाजार में टिप्स देने, सुनिश्चित रिटर्न का दावा करने या निवेश खातों को हैंडल करने का झांसा देते हैं, और इसके लिए निवेशकों से लॉगिन आईडी/पासवर्ड (Login ID/Password) मांगते हैं.

निवेशक बीएसई की वेबसाइट पर जाकर किसी भी एक्सचेंज इंटरमीडियरी (Exchange Intermediary) का रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं. बीएसई और सेबी (SEBI) समय-समय पर ऐसे प्रतिबंधित स्कीमों में निवेश करने से निवेशकों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं. ऐसी स्कीमों में भागीदारी पूरी तरह निवेशक की अपनी जिम्मेदारी, लागत और जोखिम पर होती है, क्योंकि इन्हें एक्सचेंज या रेगुलेटर द्वारा मान्यता या समर्थन नहीं प्राप्त है.