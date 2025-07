देश की खबरें | मिजोरम भाजपा अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया

आइजोल, दो जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मिजोरम इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के. बेइचुआ ने बुधवार को संकल्प लिया कि वह पार्टी में जमीनी स्तर पर सुधार लाएंगे।

बेइचुआ ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में यथासंभव अधिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘मिजोरम में भाजपा को मजबूत करने के लिए हम जमीनी स्तर पर सुधार करेंगे। हम गांवों में यथासंभव अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित करेंगे।’’

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी के पास अब राज्य भर में 75,000 से अधिक सदस्यों के साथ 327 इकाइयां हैं।

सियाहा के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री बेइचुआ को रविवार को भाजपा की मिजोरम इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया। वह वनलालमुआका का स्थान लेंगे।

तीन बार विधायक रह चुके बेइचुआ ने कहा कि पार्टी लोगों को भाजपा के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी।

उन्होंने कहा कि मिजोरम में आम धारणा है कि भाजपा ‘‘सांप्रदायिक और ईसाई विरोधी’’ है, जो सच नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा हर धर्म का सम्मान करती है और इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता विकास व गरीबों का उत्थान है।

बेइचुआ ने कहा कि भाजपा सभी मिजो जनजातियों के एकीकरण, उनकी संस्कृति, परंपरा और धर्म के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।