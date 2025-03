देश की खबरें | ममता हैं ‘पाखंडी’, वोट के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहीं: अधीर

कोलकाता, 13 मार्च कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ‘‘पाखंडी’’ करार दिया और कहा कि वह वोट के लिए हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के ‘‘तुष्टीकरण’’ की कोशिश कर रही हैं।

चौधरी ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि वह विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी की मुस्लिम विधायकों पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध का ‘‘आनंद’’ ले रही हैं।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘विधानसभा में राज्य के भविष्य या शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके बजाय, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जबकि दूसरा कह रहा है कि वह दूसरे को पीटेगा... और मुख्यमंत्री इसका आनंद ले रही हैं।’’

उनकी टिप्पणी शुभेन्दु अधिकारी की हाल की टिप्पणी के मद्देनजर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से ‘‘बाहर निकाल दिया जाएगा’’।

जवाब में, तृणमूल कांग्रेस के दो मुस्लिम विधायकों ने अधिकारी की आलोचना की और मांग की कि वह अपने शब्द वापस लें, अन्यथा विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें।

अधीर चौधरी ने कहा, ‘‘क्या आपने ममता बनर्जी को किसी को रोकते हुए देखा है? इस विभाजनकारी राजनीति का कांग्रेस जैसी उदार पार्टी पर असर पड़ रहा है।’’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘बनर्जी न तो हिंदू हैं और न ही मुसलमान... बल्कि एक पाखंडी हैं। वोट पाने के लिए वह कभी हिंदुओं का तुष्टीकरण करती हैं और फिर मुसलमानों की ओर मुड़ जाती हैं। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर यह साबित करने की कोशिश करे कि वह हिंदू है।’’

मुख्यमंत्री ने बुधवार को अधिकारी की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा था और भाजपा पर राज्य में ''नकली हिंदू धर्म'' ल