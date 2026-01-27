27 जनवरी की प्रमुख खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की अहम खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- ईयू और भारत के बीच हुआ व्यापार समझौता: पीएम मोदी

- ईयू और भारत ने रक्षा साझेदारी पर किए हस्ताक्षर

पीएम मोदी ने की भारत-ईयू के बीच व्यापार समझौता होने की घोषणा

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 27 जनवरी को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बना ली है. पीएम मोदी ने कहा, "कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, दुनिया में लोग इसकी चर्चा 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के रूप में कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है. ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है. ये समझौता वैश्विक जीडीपी के करीब 25 फीसदी और वैश्विक व्यापार के करीब एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं कपड़े, रत्न एवं जूलरी, चमड़ा एवं जूते और ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं. ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा. इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सेवाओं से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा." उन्होंने कहा कि यह व्यापार समझौता दुनिया भर में भारत के प्रति भरोसे को बढ़ाएगा.