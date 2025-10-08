LIVE: 8 अक्टूबर के ताजा समाचार और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं. यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 125 ब्रिटिश सीईओ, उद्यमियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) हुआ है. यह दौरा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के बाद हो रहा है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और गति दी थी. अब दोनों नेता ‘विजन 2035’ के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा कर रहे हैं.